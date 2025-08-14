Практика судів
Кабмін знов пропонує депутатам закріпити у законі право поліції затримувати порушників комендантської години

12:02, 14 серпня 2025
Втім, даний законопроект може не мати реальних перспектив прийняття, адже він є копією попереднього законопроекту уряду, який пролежав у парламенті півроку без руху.
Уряд вирішив схвалити для внесення до Верховної Ради законопроект про відповідальність для порушників комендантської години.

Серед іншого, у статті 262 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачається закріпити законодавчо право органів поліції провадити адміністративне затримання порушників вимог особливого правового режиму – воєнного стану при порушенні комендантської години.

Разом з тим, слід зауважити, що зараз Кабмін масово «перевносить» попередні проекти, подані Урядом на чолі з Денисом Шмигалем, які не пройшли перше читання у Верховній Раді. Вони автоматично були відкликані. У даному випадку аналогічний законопроект 12354 уряд реєстрував у грудні 2024 року. І тоді він навіть не дійшов до розгляду на засіданні профільного комітету.

Також Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, і за порушення громадянами комендантської години.

Відповідно до пропонованої урядом у законопроекті 12354 нової статті 210-2 КУпАП, в’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 510 до 850 грн.

Якщо ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення– штраф буде до 3 400 грн.

Порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 грн до 1700 грн. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, – до 3400 грн.

Однак порушників комендантської години пропонується не штрафувати у випадках: прямування осіб до чи з укриттів (захисної споруди цивільного захисту) у разі оголошення сигналів цивільного захисту; надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених або тяжкохворих людей; здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.

Автор: Наталя Мамченко

Кабінет Міністрів України комендантська година

