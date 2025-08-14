Махинации на закупках и недостоверное декларирование — Руслан Кравченко сообщил, какие схемы выявили на Буковине

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что с июля прокуроры Черновицкой области установили 33 млн грн ущерба бюджету и вручили 19 подозрений.
Он отметил, что 14 августа было вручено 15 подозрений на более чем 10 млн грн ущерба бюджету.
«Отдельно — 3,2 млн грн за недостоверное декларирование.
Среди подозреваемых — очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики.
Схемы разные, результат один: присвоение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность, недостоверное декларирование», — заявил он.
Махинации на закупках
— Директор КП «Горсвет» и руководитель частной компании — растрата бюджетных средств на осветительном оборудовании по завышенным ценам.
— Бывший и.о. руководителя троллейбусного управления — переплата за электроэнергию.
— Экс-глава департамента ЖКХ Черновицкого горсовета и начальник отдела технадзора — растрата средств на ремонте взлетно-посадочной полосы.
— И.о. Тереблеченского сельского головы — переплата при ремонте укрытия.
Преступления против окружающей среды
— Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров — загрязнение водоема стоками.
— Экс-директор НПП «Хотинский» — под видом строительства дороги согласовал незаконную вырубку деревьев на территории парка.
Служебная халатность
— Начальник лаборатории строительной компании — сертифицировал некачественный бетон для ремонта международной трассы.
Недостоверное декларирование
— Должностное лицо Берегометского поселкового совета скрыло в декларациях за 2022–2023 годы квартиру в Киеве.
Ранее Руслан Кравченко сообщал о выявлении системных злоупотреблений в сфере лесного хозяйства. По его словам, в результате незаконной вырубки деревьев государство понесло убытки на сумму более 167 миллионов гривен, еще почти 140 миллионов — это необоснованные активы фигурантов. Всего за последние недели было объявлено более 40 подозрений, в том числе сотрудникам государственного предприятия «Леса Украины».
