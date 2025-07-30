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Руслан Кравченко заявил о разоблачении масштабной коррупции в лесной отрасли — более 40 подозрений за последние недели

18:36, 30 июля 2025
Прокуратура разоблачила масштабную коррупцию в лесной отрасли: более 40 подозрений, десятки обысков и миллионный ущерб.
Руслан Кравченко заявил о разоблачении масштабной коррупции в лесной отрасли — более 40 подозрений за последние недели
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Глава Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил о выявлении системных злоупотреблений в сфере лесного хозяйства. По его словам, в результате незаконной вырубки деревьев государство понесло убытки на сумму более 167 миллионов гривен, еще почти 140 миллионов — это необоснованные активы фигурантов. Всего за последние недели было объявлено более 40 подозрений, в том числе сотрудникам государственного предприятия «Леса Украины».

Одним из крупнейших дел стала коррупционная схема с участием сотрудников ГП «Леса Украины» и ГП «ЛИАЦ». Проведено более 50 обысков. Подозрения получили 13 человек — 8 работников «ЛИАЦ» и 5 — «Леса Украины». Задержаны организатор и еще трое участников преступной организации.

Суть схемы:
Сотрудник «ЛИАЦ» вносил изменения в Единую государственную систему электронного учета древесины по запросу работников лесхозов:
– удалял документы о происхождении древесины;
– занижал объемы;
– менял классификацию по качеству.

С 2021 по 2024 год было осуществлено более 10 тысяч таких манипуляций. Стоимость «услуг» — от 5 до 30 тыс. грн. Задокументировано получение более 10 млн грн неправомерной выгоды. Больше всего нарушений выявлено в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

Благодаря действиям прокуроров удалось сократить теневой оборот древесины. Среди последних результатов:
– более 40 новых подозрений;
– из них 21 — сотрудникам «Леса Украины»;
– двое человек взяты под стражу.

Избраны меры пресечения:
– Генеральному директору «Леса Украины» — за незаконное обогащение;
– Бывшему директору Костопольского лесхоза — за незаконное обогащение и недостоверное декларирование имущества.

Другие фигуранты дел:
– директор и инженер Турийского лесхоза — за незаконную вырубку 409 деревьев;
– лесничий Свидовецкого лесничества — за вырубку в заповедном фонде;
– директор ГП «Днепровское лесное хозяйство» — за бездействие, приведшее к уничтожению леса в ландшафтном парке;
– сотрудница ГП «Грозинское» и руководитель ООО — за организацию вырубки в Житомирской области;
– четверо директоров лесхозов Львовской области — за выдачу незаконных лесорубных билетов на более чем 9 500 деревьев;
– лесничий Лазещинского лесничества — за содействие незаконной вырубке почти 3 400 деревьев.

Кравченко отметил, что в 2025 году прокуратура уже подала более 300 исков о возвращении 7 511 гектаров леса. Сумма убытков — 351 млн грн. Государству уже возвращено 175 гектаров.

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ОГП прокуратура Руслан Кравченко

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