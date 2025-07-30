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Руслан Кравченко заявив про викриття масштабної корупції у лісовій галузі — понад 40 підозр за останні тижні

18:36, 30 липня 2025
Прокуратура викрила масштабну корупцію в лісовій галузі: понад 40 підозр, десятки обшуків і мільйонні збитки.
Руслан Кравченко заявив про викриття масштабної корупції у лісовій галузі — понад 40 підозр за останні тижні
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Очільник Генпрокуратури Руслан Кравченко повідомив про викриття системних зловживань у сфері лісового господарства. За його словами, через незаконну вирубку дерев держава зазнала збитків на понад 167 мільйонів гривень, ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи фігурантів. Загалом лише за останні тижні оголошено понад 40 підозр, у тому числі працівникам державного підприємства «Ліси України».

Однією з найбільших справ стала корупційна схема за участі службовців ДП «Ліси України» та ДП «ЛІАЦ». Проведено понад 50 обшуків. Підозри отримали 13 осіб — 8 працівників «ЛІАЦ» і 5 — «Ліси України». Затримано організатора та ще трьох учасників злочинної організації.

Суть схеми:

Працівник «ЛІАЦ» вносив зміни до Єдиної державної системи електронного обліку деревини на замовлення службовців лісгоспів:

– видаляв документи про походження деревини;
– занижував обсяги;
– змінював класифікацію за якістю.

З 2021 до 2024 року було здійснено понад 10 тисяч подібних маніпуляцій. Вартість «послуг» — від 5 до 30 тис. грн. Задокументовано понад 10 млн грн неправомірної вигоди. Найбільше порушень виявлено у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Завдяки діям прокурорів вдалося скоротити тіньовий обіг деревини. Серед останніх результатів:

– понад 40 нових підозр;
– з них 21 — працівникам «Ліси України»;
– двох осіб взято під арешт.

Обрано запобіжні заходи:

– Генеральному директору «Ліси України» — за незаконне збагачення;
– Колишньому директору Костопільського лісгоспу — за незаконне збагачення та недостовірне декларування майна.

Інші фігуранти справ:

– директор і інженер Турійського лісгоспу — за незаконну вирубку 409 дерев;
– лісничий Свидовецького лісництва — за вирубку в заповідному фонді;
– директор ДП «Дніпровське лісове господарство» — за бездіяльність, що призвела до знищення лісу в ландшафтному парку;
– службовиця ДП «Грозинське» та керівник ТОВ — за організацію вирубки на Житомирщині;
– четверо директорів лісгоспів Львівщини — за видачу незаконних лісорубних квитків на понад 9 500 дерев;
– лісничий Лазещинського лісництва — за сприяння незаконній вирубці майже 3 400 дерев.

Кравченко зазначив, що у 2025 році прокуратура вже подала понад 300 позовів щодо повернення 7 511 гектарів лісу. Сума збитків — 351 млн грн. Державі вже повернуто 175 гектарів.

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ОГП прокуратура Руслан Кравченко

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