Туск припустив можливу паузу у війні РФ проти України на фоні заяв Трампа

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є «багато ознак», які вказують на те, що війна може незабаром «принаймні бути призупинена».

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з’являється все більше ознак ймовірного призупинення бойових дій в Україні. Про це він сказав 30 липня під час виступу в Інституті технологій ВПС у Варшаві.

«Існує велика ймовірність, багато ознак того, що російсько-українська війна може бути ймовірно призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашу ситуацію», — додав він.

Туск підкреслив, що Польща має залишатися готовою до оборони незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на фронті.

Перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для Росії, вимагаючи припинення війни в Україні протягом 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги США готові запровадити імпортні мита, хоча сам Трамп висловив сумніви щодо їхньої ефективності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.