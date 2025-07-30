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Туск припустив можливу паузу у війні РФ проти України на фоні заяв Трампа

18:21, 30 липня 2025
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є «багато ознак», які вказують на те, що війна може незабаром «принаймні бути призупинена».
Туск припустив можливу паузу у війні РФ проти України на фоні заяв Трампа
Джерело фото: Getty Images
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з’являється все більше ознак ймовірного призупинення бойових дій в Україні. Про це він сказав 30 липня під час виступу в Інституті технологій ВПС у Варшаві.

«Існує велика ймовірність, багато ознак того, що російсько-українська війна може бути ймовірно призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашу ситуацію», — додав він.

Туск підкреслив, що Польща має залишатися готовою до оборони незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на фронті.

Перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для Росії, вимагаючи припинення війни в Україні протягом 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги США готові запровадити імпортні мита, хоча сам Трамп висловив сумніви щодо їхньої ефективності.

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Польща Україна війна

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