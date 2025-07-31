Кабмін оновив склад Комісії з угод про розподіл продукції для стимулювання інвестицій

Нові члени Комісії відповідатимуть нинішньому складу Уряду.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів оновив склад Міжвідомчої комісії, яка займається укладанням та контролем угод про розподіл продукції. Це рішення пов’язане зі змінами в складі Уряду, які затвердила Верховна Рада 17 липня 2025 року, пише Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Попередній склад Комісії був затверджений ще у 2013 році. Нові члени Комісії відповідатимуть нинішньому складу Уряду.

«Це важливо для реалізації українсько-американської угоди про створення Фонду інвестицій у відновлення України, підписаної 30 квітня цього року», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

У Міністерстві економіки додали, що цей крок – частина плану країни, яким прагнуть зробити правила гри для інвесторів зрозумілими та чесними.

«Це дозволить забезпечити реалізацію одного з ключових пунктів Плану України, спрямованого на підвищення прозорості, залучення інвестицій та підвищення ефективності в галузі надрокористування», - заявили у відомстві.

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