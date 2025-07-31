Кабмин обновил состав Комиссии по соглашениям о разделе продукции для стимулирования инвестиций

Новые члены Комиссии будут отвечать нынешнему составу Правительства.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров обновил состав Межведомственной комиссии, которая занимается заключением и контролем за выполнением соглашений о разделе продукции. Это решение связано с изменениями в составе Правительства, утвержденными Верховной Радой 17 июля 2025 года, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Предыдущий состав Комиссии был утвержден еще в 2013 году. Новые члены Комиссии будут отвечать нынешнему составу Кабмина.

«Это важно для реализации украинско-американского соглашения о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, подписанного 30 апреля этого года», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

В Министерстве экономики добавили, что этот шаг — часть плана страны, направленного на то, чтобы сделать правила игры для инвесторов понятными и честными.

«Это позволит обеспечить реализацию одного из ключевых пунктов Плана Украины, направленного на повышение прозрачности, привлечение инвестиций и повышение эффективности в сфере недропользования», — заявили в ведомстве.

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