Туск допустил возможную паузу в войне РФ против Украины на фоне заявлений Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что есть «много признаков», указывающие на то, что война может в скором времени «по крайней мере быть приостановлена».

Источник фото: Getty Images

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появляется всё больше признаков возможной приостановки боевых действий в Украине. Об этом он сказал 30 июля во время выступления в Институте технологий ВВС в Варшаве.

«Существует большая вероятность, множество признаков того, что российско-украинская война может быть, вероятно, приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашу ситуацию», — добавил он.

Туск подчеркнул, что Польша должна оставаться готовой к обороне независимо от того, как будет развиваться ситуация на фронте.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил о новом дедлайне для России, потребовав прекращения войны в Украине в течение 10 дней. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести импортные пошлины, хотя сам Трамп выразил сомнения в их эффективности.

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