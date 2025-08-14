Практика судів
20:51, 14 серпня 2025
Руслан Кравченко заявив, що прокурори вручили 15 підозр на понад 10 млн грн збитків бюджету.
Оборудки на закупівлях та недостовірне декларування — Руслан Кравченко повідомив, які схеми виявили на Буковині
Фото: hromadske.ua
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що з липня прокурори Чернівецької області встановили 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр.

Він зазначив, що 14 серпня було вручено 15 підозр на понад 10 млн грн збитків бюджету.

«Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування.

Серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники.

Схеми різні, результат один: привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службова недбалість, недостовірне декларування», - заявив він.

Оборудки на закупівлях

— Директор КП «Міськсвітло» та керівник приватної компанії — розтрата бюджетних коштів на освітлювальному обладнанні за завищеними цінами.

— Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління — переплата за електроенергію.

— Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду:розтрата коштів на ремонті злітно-посадкової смуги.

— В.о. Тереблеченського сільського голови-переплата на ремонті укриття.

Злочини проти довкілля

— Начальник служби очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів: забруднення водойми стоками.

— Ексдиректор НПП «Хотинський» — під виглядом будівництва дороги погодив незаконну вирубку дерев на території парку.

Службова недбалість

— Начальник лабораторії будівельної компанії: сертифікував неякісний бетон для ремонту міжнародної траси.

Недостовірне декларування

— Посадовець Берегометської селищної ради приховав у деклараціях за 2022–2023 роки квартиру в Києві.

Раніше Руслан Кравченко повідомляв про викриття системних зловживань у сфері лісового господарства. За його словами, через незаконну вирубку дерев держава зазнала збитків на понад 167 мільйонів гривень, ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи фігурантів. Загалом лише за останні тижні оголошено понад 40 підозр, у тому числі працівникам державного підприємства «Ліси України».

