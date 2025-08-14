Государство будет покрывать ВПО до 70% первого взноса и ежемесячных платежей по кредиту «єОселя»

Кабмин сделал ипотеку по программе «єОселя» более доступной — государство будет покрывать до 70% первого взноса и часть ежемесячных платежей, а также компенсировать банковские комиссии и страховые расходы.

Кабмин сделал ипотеку по программе «єОселя» более доступной для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий — государство будет покрывать до 70% первого взноса и часть ежемесячных платежей по кредиту.

Соответствующее постановление разработало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Согласно документу, государство будет компенсировать:

70% первого взноса по кредиту в рамках программы «єОселя» (но не более чем 30% стоимости жилья, если оно стоит до 2 млн грн);

до 70% ежемесячного платежа в течение первого года с момента заключения кредитного договора;

40 тыс. грн на оплату банковских комиссий, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей.

Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета, а также средств международной технической и благотворительной помощи, местных бюджетов. Местные громады смогут дофинансировать часть кредита, чтобы помочь ВПО приобрести жилье и остаться жить на новом месте.

Получить помощь смогут ВПО, которые состоят на учете в Единой базе данных и переместились с территорий, где ведутся или велись боевые действия, либо с временно оккупированных территорий, а также те, кто проживает на прифронтовых территориях.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявление в уполномоченный банк. После проверки данных Пенсионный фонд перечислит средства на эскроу-счет, с которого они будут направлены на погашение части взноса и платежей.

Важно: получатели этой помощи не могут одновременно пользоваться другими жилищными программами для ВПО, в частности помощью на проживание или субсидиями на аренду.

