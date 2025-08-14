Практика судів
Держава покриватиме ВПО до 70% першого внеску і щомісячних платежів за кредитом єОселя

20:48, 14 серпня 2025
Кабмін зробив іпотеку за програмою «єОселя» доступнішою — держава покриватиме до 70% першого внеску і частину щомісячних платежів, а також компенсуватиме банківські комісії та страхові витрати.
Кабмін зробив іпотеку за програмою «єОселя» доступнішою для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій — держава покриватиме до 70% першого внеску та частину щомісячних платежів за кредитом.

Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Згідно з документом, держава компенсуватиме:

  • 70% першого внеску за кредитом у межах програми «єОселя» (але не більш як 30% вартості житла, якщо воно коштує до 2 млн грн);
  • до 70% щомісячного платежу протягом першого року з моменту укладення кредитного договору;
  • 40 тис. грн на оплату банківських комісій, зборів (крім держмита) та страхових платежів.

Фінансування відбуватиметься за рахунок держбюджету, а також коштів міжнародної технічної та благодійної допомоги, місцевих бюджетів. Місцеві громади зможуть дофінансовувати частину кредиту, щоб допомогти ВПО придбати житло і залишитися жити на новому місці.

Отримати допомогу зможуть ВПО, які перебувають на обліку в Єдиній базі даних і перемістилися з територій, де ведуться чи велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій, а також ті, хто проживає на прифронтових територіях.

Щоб скористатися програмою, необхідно подати заяву до уповноваженого банку. Після перевірки даних Пенсійний фонд перерахує кошти на ескроу-рахунок, з якого вони будуть спрямовані на погашення частини внеску та платежів.

Важливо: отримувачі цієї допомоги не можуть одночасно користуватися іншими житловими програмами для ВПО, зокрема допомогою на проживання чи субсидіями на оренду.

Кабінет Міністрів України кредит ВПО

Стрічка новин

