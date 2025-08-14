Налоговая объяснила, нужно ли платить налог на недвижимость за объекты незавершенного строительства

Незавершенное строительство не входит в число налогооблагаемых объектов по нормам Налогового кодекса, если речь не идет о земельном участке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие владельцы недостроенных домов или сооружений не уверены, нужно ли платить налог на недвижимое имущество за такие объекты. Чтобы избежать недоразумений, стоит чётко разобраться, как закон трактует ситуацию с незавершённым строительством.

Налоговая служба разъясняет, что согласно подп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами жилой и/или нежилой недвижимости.

Объектом налогообложения является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности юридических лиц, исчисляется такими лицами самостоятельно, исходя из общей площади каждого отдельного объекта налогообложения на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект.

При этом, согласно части первой ст. 182 Гражданского кодекса Украины, право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, обременения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации.

Порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимость и основания для отказа в ней устанавливаются Законом от 1 июля 2004 года №1952-IV «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №1952).

Пунктом 1 части первой ст. 2 Закона №1952 установлено, что государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений (далее – государственная регистрация прав) – это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путём внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав.

Следует отметить, что согласно части второй ст. 331 ГКУ, право собственности на вновь созданное недвижимое имущество (жилые дома, здания, сооружения и т. д.) возникает с момента завершения строительства (создания имущества).

Если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию.

Если право собственности на недвижимое имущество согласно закону подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с момента государственной регистрации.

При этом до завершения строительства (создания имущества) лицо считается владельцем материалов, оборудования и т. п., которые были использованы в процессе этого строительства (создания имущества). В случае необходимости такое лицо может заключить договор в отношении объекта незавершённого строительства после проведения государственной регистрации права собственности на него в соответствии с законом (часть третья ст. 331 ГКУ).

Учитывая изложенное, объекты незавершённого строительства не определены НКУ как объекты налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Основаниями для прекращения налогового обязательства, кроме его исполнения, являются: ликвидация юридического лица; смерть физического лица, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим; утрата лицом признаков плательщика налога, определённых НКУ; отмена налогового обязательства предусмотренным законодательством способом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.