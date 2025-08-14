Практика судов
Выплатят ли пособие по беременности и родам, если этот период совпадает с учебным отпуском — разъяснение Гоструда

19:36, 14 августа 2025
Если отпуск по беременности и родам приходится на период учебного отпуска, то пособие по беременности и родам должно быть выплачено работодателем.
Помощь по беременности и родам предоставляется застрахованной женщине в виде страховых выплат, чтобы полностью или частично компенсировать утраченный заработок во время отпуска, связанного с беременностью и родами.

Для назначения такого пособия необходим листок нетрудоспособности, оформленный на основании медицинского заключения.

Выплаты осуществляются за весь период отпуска: 70 дней до родов и 56 дней после них (или 70 дней после родов в случае осложнений либо рождения двух и более детей).

Если нет медицинских противопоказаний, женщина может по собственному желанию перенести часть «дородовых» 70 дней и использовать их после рождения ребенка.

Ситуации, когда период отпуска по беременности и родам совпадает с временем учебного отпуска, случаются довольно часто, особенно среди тех, кто совмещает работу с учебой. В таких случаях у работниц возникает закономерный вопрос — будет ли назначено и выплачено пособие по беременности и родам, если даты этих отпусков пересекаются.

В Гоструда поясняют, что если застрахованной женщине предоставляют отпуск по беременности и родам во время простоя предприятия не по её вине, ежегодного отпуска (основного или дополнительного), отпуска без сохранения зарплаты, дополнительного отпуска на обучение или творческого отпуска, то пособие по беременности и родам назначается с того дня, когда у неё возникло право на этот отпуск.

