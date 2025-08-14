Чи виплатять допомогу по вагітності та пологах, якщо цей період збігається з навчальною відпусткою — роз’яснення Держпраці

Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами припадає на період навчальної відпустки, то допомога по вагітності та пологах має бути виплачена роботодавцем.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій жінці у вигляді страхових виплат, щоб повністю або частково компенсувати втрачений заробіток під час відпустки, пов’язаної з вагітністю та пологами.

Для призначення такої допомоги потрібен листок непрацездатності, оформлений на підставі медичного висновку.

Виплати здійснюються за весь період відпустки: 70 днів до пологів і 56 днів після них (або 70 днів після пологів у разі ускладнень чи народження двох і більше дітей).

Якщо немає медичних протипоказань, жінка може за власним бажанням перенести частину “допологових” 70 днів і використати їх після народження дитини.

Ситуації, коли період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами збігається з часом навчальної відпустки, трапляються доволі часто, особливо серед тих, хто поєднує роботу з навчанням. У таких випадках у працівниць виникає закономірне питання — чи буде призначена та виплачена допомога по вагітності та пологах, якщо дати цих відпусток перетинаються.

У Держпраці пояснюють, що якщо застрахованій жінці надають відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами під час простою підприємства не з її вини, щорічної відпустки (основної чи додаткової), відпустки без збереження зарплати, додаткової відпустки на навчання чи творчої відпустки, то допомога по вагітності та пологах призначається з того дня, коли у неї виникло право на цю відпустку.

