«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Фото: ВСП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 14 августа 2025 года отреагировал на решение Совета судей Украины относительно наличия статуса судьи у бывшего заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова, который с июня содержится в СИЗО СБУ.

Напомним, что 22 июля Совет судей рассмотрел обращение главы КХС ВС в 2017-2022 годах Богдана Львова, который попросил орган судейского самоуправления разобраться в ситуации, связанной с избранием ему меры пресечения в виде содержания под стражей без санкции Высшего совета правосудия.

Отметим, что в октябре 2022 года полномочия Богдана Львова как судьи были прекращены приказом тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Основанием для такого решения главы ВС стало письмо СБУ, в котором утверждалось, что Богдан Львов кроме украинского гражданства, также имеет и гражданство РФ.

Однако Богдан Львов все же считает, что прекращение его полномочий с одновременным отчислением из штата Верховного Суда было незаконным. В случае, если он сохраняет статус судьи, то его задержание и арест без согласия Совета правосудия были незаконными.

Совет судей Украины, изучив обстоятельства, пришел к выводу, что бывший председатель КХС ВС до сих пор сохраняет статус судьи, хотя его полномочия и были прекращены.

«Ни одна норма Конституции Украины, ни одна норма Закона «О судоустройстве и статусе судей» не предусматривает, что судья, полномочия которого прекращены, теряет гарантии независимости и неприкосновенности.

Даже в случае достижения судьей предельного возраста (65 лет), что является необратимым основанием для прекращения полномочий, соответствующее лицо сохраняет свой статус судьи и соответственно гарантии неприкосновенности – до момента официального освобождения от должности. А в случае увольнения в отставку – и после этого.

Практика Высшего совета правосудия в отношении таких судей также подтвердила, что указанные судьи сохраняли свой статус судьи и были уволены в отставку», - отмечено в решении Совета судей.

Впрочем, как выяснилось, у Высшего совета правосудия был другой взгляд на ситуацию.

Председатель Совета правосудия Григорий Усик, который был докладчиком по данному вопросу, 14 августа сообщил, что «судьей может быть исключительно гражданин Украины».

Он добавил, что в случае, если установлено, что судья получил гражданство другого государства, то полномочия такого судьи прекращаются.

«Позиция Совета судей Украины относительно того, что гарантии неприкосновенности судьи сохраняются исключительно до момента его официального увольнения в соответствии с ч. 6 ст. 126 Конституции является ошибочной», - сообщил Григорий Усик.

Председатель ВСП отметил, что без внимания Совета судей осталось то, что приказ Всеволода Князева об отчислении Богдана Львова из штата ВС был предметом судебного контроля со стороны Шестого апелляционного административного суда – 12 июня 2024 года ШААС отменил решение суда первой инстанции о восстановлении Богдана Львова в должности судьи ВС.

Указанное решение ШААС вступило в законную силу, тогда как кассационная жалоба Богдана Львова уже больше года находится на рассмотрении КАС ВС.

«Совет судей должен был учитывать юридически установленный и неопровержимый факт прекращения его полномочий как судьи на основании части 7 ст. 126 Конституции, то есть в связи с обретением гражданства другого государства», - добавил Григорий Усик.

Таким образом, Высший совет правосудия решил отказать в принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия по обращению Совета судей Украины относительно ситуации, возникшей в связи с делом Богдана Львова.

«За» соответствующее решение проголосовали 11 членов ВСП, а против – 1 (Сергей Бурлаков).

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.