Один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде — ВККС

Комиссия также сообщила, что одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности одной кандидатки на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде и одного кандидата — в Сумском апелляционном суде.

По результатам заседания 13 августа Комиссией приняты следующие решения:

Сизов Дмитрий Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Фещенко Юлия Витальевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.

В ВККС добавили, что завершено проведение собеседований со всеми кандидатами в конкурсе в апелляционные хозяйственные суды: 60 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде, 21 кандидат — не подтвердил.

В конкурсе в Сумской апелляционный суд проведены собеседования с 21 кандидатом: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.