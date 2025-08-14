Один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде — ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности одной кандидатки на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде и одного кандидата — в Сумском апелляционном суде.
По результатам заседания 13 августа Комиссией приняты следующие решения:
Сизов Дмитрий Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
Фещенко Юлия Витальевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.
В ВККС добавили, что завершено проведение собеседований со всеми кандидатами в конкурсе в апелляционные хозяйственные суды: 60 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде, 21 кандидат — не подтвердил.
В конкурсе в Сумской апелляционный суд проведены собеседования с 21 кандидатом: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.