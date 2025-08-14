Один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді — ВККС

Комісія також повідомила, що одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності однієї кандидатки на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, та одного кандидата – в Сумському апеляційному суді.

За результатами засідання 13 серпня Комісією ухвалено такі рішення:

Сізов Дмитро Володимирович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Фещенко Юлія Віталіївна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що завершено проведення співбесід з усіма кандидатами у конкурсі до апеляційних господарських судів: 60 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 21 кандидат – не підтвердив.

У конкурсі до Сумського апеляційного суду проведено співбесіди з 21 кандидатом: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

