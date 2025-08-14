Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка обсудил с представителями ВСП и ГСА цифровизацию судебных процессов

19:15, 14 августа 2025
Тарас Качка подчеркнул, что реформа судебной системы является одним из ключевых элементов, предусмотренных Дорожной картой трансформаций в сфере верховенства права.
Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка обсудил с представителями ВСП и ГСА цифровизацию судебных процессов
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки 14 августа состоялось координационное совещание с представителями Высшего совета правосудия и Государственной судебной администрации относительно дальнейших шагов в контексте реализации Дорожной карты трансформаций в сфере верховенства права. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Участие во встрече приняли: председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, член Высшего совета правосудия Роман Маселко, заместитель председателя Государственной судебной администрации Леонид Сапельников и и.о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура.

В рамках встречи Тарас Качка поблагодарил за решение ВСП о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Укомплектование и качественная работа ВККС является очередной демонстрацией выполнения нашим государством обязательств перед партнерами и продолжением глубоких трансформаций в сфере верховенства права.

Тарас Качка подчеркнул, что реформа судебной системы является одним из ключевых элементов, предусмотренных Дорожной картой трансформаций в сфере верховенства права, подготовленной в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС. Он отметил необходимость дальнейшей координации по приближению законодательства Украины к праву ЕС в рамках первого переговорного Кластера «Основы процесса вступления в ЕС».

Отдельно в рамках встречи обсудили обязательства по цифровизации судебных процессов и вызовы, стоящие перед судебной администрацией Украины в этой сфере.

«Наша цель – как можно скорее открыть Кластер 1 переговорного процесса с ЕС, который охватывает вопросы фундаментальных прав. Обеспечение верховенства права и дальнейшие динамичные качественные трансформации, предусмотренные утвержденной Дорожной картой, должны быть нашим общим безусловным приоритетом. Независимо от календаря ЕС – реформы должны продолжаться, ведь они направлены прежде всего на улучшение работы всей системы и обеспечение прозрачности и доверия к ней наших граждан», – отметил Тарас Качка.

Представители ВСП и ГСА выразили благодарность за встречу и подчеркнули важность и приверженность дальнейшей реализации Дорожной карты, а также совместной работе для внедрения необходимых изменений.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси