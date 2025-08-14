Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка обсудил с представителями ВСП и ГСА цифровизацию судебных процессов

Тарас Качка подчеркнул, что реформа судебной системы является одним из ключевых элементов, предусмотренных Дорожной картой трансформаций в сфере верховенства права.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

Под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки 14 августа состоялось координационное совещание с представителями Высшего совета правосудия и Государственной судебной администрации относительно дальнейших шагов в контексте реализации Дорожной карты трансформаций в сфере верховенства права. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Участие во встрече приняли: председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, член Высшего совета правосудия Роман Маселко, заместитель председателя Государственной судебной администрации Леонид Сапельников и и.о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура.

В рамках встречи Тарас Качка поблагодарил за решение ВСП о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Укомплектование и качественная работа ВККС является очередной демонстрацией выполнения нашим государством обязательств перед партнерами и продолжением глубоких трансформаций в сфере верховенства права.

Тарас Качка подчеркнул, что реформа судебной системы является одним из ключевых элементов, предусмотренных Дорожной картой трансформаций в сфере верховенства права, подготовленной в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС. Он отметил необходимость дальнейшей координации по приближению законодательства Украины к праву ЕС в рамках первого переговорного Кластера «Основы процесса вступления в ЕС».

Отдельно в рамках встречи обсудили обязательства по цифровизации судебных процессов и вызовы, стоящие перед судебной администрацией Украины в этой сфере.

«Наша цель – как можно скорее открыть Кластер 1 переговорного процесса с ЕС, который охватывает вопросы фундаментальных прав. Обеспечение верховенства права и дальнейшие динамичные качественные трансформации, предусмотренные утвержденной Дорожной картой, должны быть нашим общим безусловным приоритетом. Независимо от календаря ЕС – реформы должны продолжаться, ведь они направлены прежде всего на улучшение работы всей системы и обеспечение прозрачности и доверия к ней наших граждан», – отметил Тарас Качка.

Представители ВСП и ГСА выразили благодарность за встречу и подчеркнули важность и приверженность дальнейшей реализации Дорожной карты, а также совместной работе для внедрения необходимых изменений.

