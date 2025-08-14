Практика судів
Віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка обговорив з представниками ВРП та ДСА цифровізацію судових процесів

19:15, 14 серпня 2025
Тарас Качка наголосив, що реформа судової системи є одним з ключових елементів, передбачених Дорожньою картою трансформацій у сфері верховенства права
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Під головуванням Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки 14 серпня відбулась координаційна нарада з представниками Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації щодо подальших кроків в контексті реалізації Дорожньої карти трансформацій у сфері верховенства права. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Участь у зустрічі взяли: голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, член Вищої ради правосуддя ​​ Роман Маселко, заступник голови Державної судової адміністрації Леонід Сапельніков та т.в.о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура.

В межах зустрічі Тарас Качка подякував за рішення ВРП щодо призначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Укомплектування та якісна робота ВККС є черговою демонстрацією виконання нашою державою зобовʼязань перед партнерами та продовження глибинних трансформацій у сфері верховенства права.

Тарас Качка наголосив, що реформа судової системи є одним з ключових елементів, передбачених Дорожньою картою трансформацій у сфері верховенства права, підготовленої в межах переговорного процесу про вступ до ЄС. Він підкреслив нагальність подальшої координації щодо наближення законодавства україни до права ЄС в межах першого переговорного Кластера «Основи процесу вступу до ЄС».

Окремо в межах зустрічі обговорили зобовʼязання щодо цифровізації судових процесів та виклики, що постають перед судовою адміністрацією України у цій сфері.

«Наша мета – якнайшвидше відкриття Кластера 1 переговорного процесу з ЄС, що охоплює питання фундаментальних прав. Забезпечення верховенства права й подальших динамічних якісних трансформацій, передбачених затвердженою Дорожньою картою, має бути нашим спільним безумовним пріоритетом. Незалежно від календаря ЄС – реформи мають тривати, адже вони спрямовані насамперед на покращення роботи всієї системи та забезпечення прозорості та довіри до неї наших громадян», – зазначив Тарас Качка.

Представники ВРП та ДСА висловили вдячність за зустріч і підкреслили важливість й відданість подальшій реалізації Дорожньої карти, а також спільній роботі для втілення необхідних змін.

