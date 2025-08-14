Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Кабмин согласовал законопроект, который вносит изменения в нормы закона о мобилизации, касающиеся оснований для предоставления отсрочки работникам образовательных учреждений.
В отличие от предыдущего законопроекта 13193, новая версия не содержит предложения о распространении отсрочки на педагогических работников учреждений внешкольного образования по художественному и спортивному направлениям, которое ранее было одобрено Кабмином.
Что предлагает правительство
В настоящее время отсрочку от призыва имеют:
Это правило действует при условии, что они работают в соответствующих учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Кабмин предлагает переформулировать эту норму следующим образом:
Отсрочку от призыва будут иметь:
Работники, имеющие ученую степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, а также педагогические работники в учреждениях профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования.
Эта норма распространяется на соответствующих работников, которые трудятся в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин также предлагает разделить категории получателей образования и установить новые условия для отсрочки: для одних категорий это будет начало обучения до года, в котором лицу исполнилось 25 лет, для других — требование уложиться в сроки учебной программы.
Автор: Наталя Мамченко
