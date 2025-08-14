Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

Фото: hovorymo.live

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин согласовал законопроект, который вносит изменения в нормы закона о мобилизации, касающиеся оснований для предоставления отсрочки работникам образовательных учреждений.

В отличие от предыдущего законопроекта 13193, новая версия не содержит предложения о распространении отсрочки на педагогических работников учреждений внешкольного образования по художественному и спортивному направлениям, которое ранее было одобрено Кабмином.

Что предлагает правительство

В настоящее время отсрочку от призыва имеют:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученую степень;

учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученую степень; педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования.

Это правило действует при условии, что они работают в соответствующих учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кабмин предлагает переформулировать эту норму следующим образом:

Отсрочку от призыва будут иметь:

Работники, имеющие ученую степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, а также педагогические работники в учреждениях профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования.

Эта норма распространяется на соответствующих работников, которые трудятся в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин также предлагает разделить категории получателей образования и установить новые условия для отсрочки: для одних категорий это будет начало обучения до года, в котором лицу исполнилось 25 лет, для других — требование уложиться в сроки учебной программы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.