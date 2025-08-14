Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Уряд на своєму засіданні погодив законопроект, яким пропонується внести зміни до норм закону про мобілізацію стосовно підстав надання відстрочки працівникам закладів освіти.

На відміну від попереднього законопроекту 13193 уряду, з нової версії виключена пропозиція, яка була раніше погоджена Кабміном щодо поширення відстрочки від призову і на педагогічних працівників закладів позашкільної освіти за мистецьким та спортивним напрямами.

Що пропонує уряд

Наразі відстрочку від призову мають:

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Кабмін пропонує переформулювати цю норму так.

Відстрочку від призову матимуть:

Працівники, які мають науковий ступінь, з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, а також педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти.

Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін пропонує розділити категорії здобувачів освіти та встановити нові умови для відстрочки: для одних категорій це буде початок навчання до року, в якому особі виповнилося 25 років, для інших – вимога вкластися у строки навчальної програми.

