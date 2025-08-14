Практика судів
Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

16:33, 14 серпня 2025
Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.
Фото: hovorymo.live
Уряд на своєму засіданні погодив законопроект, яким пропонується внести зміни до норм закону про мобілізацію стосовно підстав надання відстрочки працівникам закладів освіти.

На відміну від попереднього законопроекту 13193 уряду, з нової версії виключена пропозиція, яка була раніше погоджена Кабміном щодо поширення відстрочки від призову і на педагогічних працівників закладів позашкільної освіти за мистецьким та спортивним напрямами.

Що пропонує уряд

Наразі відстрочку від призову мають:

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Кабмін пропонує переформулювати цю норму так.

Відстрочку від призову матимуть:

Працівники, які мають науковий ступінь, з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, а також педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти.

Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін пропонує розділити категорії здобувачів освіти та встановити нові умови для відстрочки: для одних категорій це буде початок навчання до року, в якому особі виповнилося 25 років, для інших – вимога вкластися у строки навчальної програми.

Автор: Наталя Мамченко

