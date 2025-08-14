Практика судов
Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

19:34, 14 августа 2025
ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.
Иллюстративное фото, источник фото SUD.UA
Иллюстративное фото, источник фото SUD.UA
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в 2017-2022 годах Богдану Львову и освободил его из-под стражи.

Об этом стало известно «Судебно-юридической газете».

Соответствующее решение 12 августа 2025 года принял следственный судья ВАКС Андрей Бицюк.

Таким образом, спустя почти два месяца после своего задержания сотрудниками СБУ Богдан Львов оказался на свободе.

По данным «Судебно-юридической газеты», новая мера пресечения для экс-заместителя председателя ВС, установленная ВАКС – это залог в размере 302 млн. 800 тыс. гривен.

Соответствующую сумму Богдан Львов должен внести не позднее 17 августа.

Также отметим парадоксальную ситуацию, возникшую вследствие изменения подсудности в уголовном производстве, фигурантом которого является Богдан Львов.

Дело в том, что в декабре-июне расследование уголовного производства осуществлялось Офисом Генпрокурора и СБУ, а с июня – НАБУ и САП.

В итоге, в Киевском апелляционном суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы Богдана Львова на решение Шевченковского райсуда столицы от 18 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 302 млн. 800 тыс. гривен.

Рассмотрение апелляционной жалобы началось еще 3 июля, однако очередное заседание назначено на 20 августа.

При этом срок пребывания Богдана Львова под стражей истекает 16 августа.

Однако, фактически указанную апелляционную жалобу 12 августа уже рассмотрел ВАКС.

Напомним, что следствие инкриминирует Богдану Львову действия, предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советам и указаниям для совершения уголовного правонарушения другими лицами, совершившими присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. 

По имеющимся данным, следствие считает, что бывший председатель КХС ВС якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений в хозяйственном деле о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком. 

Автор Вячеслав Хрипун

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

