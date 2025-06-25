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Колишній голова Касаційного господарського суду Верховного Суду знаходиться в СІЗО – апеляційний розгляд відбудеться 3 липня

14:09, 25 червня 2025
Шевченківський райсуд Києва визначив для Богдана Львова заставу у розмірі майже 303 млн гривень.
Колишній голова Касаційного господарського суду Верховного Суду знаходиться в СІЗО – апеляційний розгляд відбудеться 3 липня
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Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2017-2022 роках Богдан Львов наразі перебуває у столичному слідчому ізоляторі.

Ще 18 червня 2025 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів для Богдана Львова обрав слідчий суддя Шевченківського райсуду міста Києва Олексій Глянь.

Також слідчий суддя встановив для Богдана Львова «можливість» вийти під заставу у розмірі 302 млн. 800 тис. гривень.

Втім захист Богдана Львова подав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.

Скаргу на рішення суду першої інстанції 3 липня розгляне колегія суддів Київського апеляційного суду у складі – Тетяна Кагановська (доповідач), Валерій Лашевич та Іван Рибак.

Зазначимо, що тиждень тому у правничій спільноті столиці з’явились чутки про раптове зникнення Богдана Львова та його можливий арешт – колишній голова КГС ВС не відповідав на телефонні дзвінки та перестав з’являтися вдома.

У свою чергу Шевченківський райсуд Києва не повідомляв про розгляд запобіжного заходу щодо колишнього судді.

Запобіжний захід Богдану Львову обрано у межах розслідування кримінального провадження № 22024000000001148 від 12 грудня 2024 року.

Зазначене кримінальне провадження відоме як справа «Труби Медведчука», тобто мова йде про опосередковане привласнення колишнім українським політиком частини магістрального нафтопроводу «Самара-Західний напрямок» за часів президенства Петра Порошенка.

Слідство інкримінує Богдану Львову дії передбачені ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 (пособництво порадами та вказівками для здійснення кримінального правопорушення іншими особами, які здійснили привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.  

За наявними даними, слідство вважає, що колишній голова КГС ВС нібито здійснював вплив на інших суддів та голів судів для ухвалення відповідних рішень у господарській справі про передачу у 2017 році нафтопроводу компанії, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Досудове розслідування зазначеної справи здійснюють Головне слідче управління СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд Київ СІЗО застава Шевченківський райсуд

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