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Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда находится в СИЗО – апелляцию рассмотрят 3 июля

14:09, 25 июня 2025
Шевченковский райсуд Киева установил для Богдана Львова залог в размере почти 303 млн гривен.
Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда находится в СИЗО – апелляцию рассмотрят 3 июля
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Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в 2017-2022 годах Богдан Львов находится в столичном следственном изоляторе. 

Еще 18 июня 2025 года меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней для Богдана Львова избрал следственный судья Шевченковского райсуда города Киева Алексей Глянь. 

Также следственный судья установил для Богдана Львова возможность выйти под залог в размере 302 млн. 800 тыс. гривен. 

Впрочем, защита Богдана Львова подала апелляционную жалобу на решение следственного судьи. 

Жалобу на решение суда первой инстанции 3 июля рассмотрит коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе – Татьяна Кагановская (докладчик), Валерий Лашевич и Иван Рыбак. 

Отметим, что неделю назад в юридическом сообществе столицы появились слухи о внезапном исчезновении Богдана Львова и его возможном аресте – бывший глава КГС ВС не отвечал на телефонные звонки и перестал появляться дома. 

В свою очередь Шевченковский райсуд Киева не сообщал о рассмотрении меры пресечения в отношении бывшего судьи. 

Мера пресечения Богдану Львову избрана в рамках расследования уголовного производства № 22024000000001148 от 12 декабря 2024 года. 

Указанное уголовное производство известно как дело «Трубы Медведчука», то есть речь идет об опосредованном присвоении бывшим украинским политиком части магистрального нефтепровода «Самара-Западное направление» при президенте Петре Порошенко. 

Следствие инкриминирует Богдану Львову действия, предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советами и указаниями для совершения уголовного правонарушения другими лицами, совершившими присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. 

По имеющимся данным, следствие считает, что бывший глава КХС ВС якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений в хозяйственном деле о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Досудебное расследование данного дела осуществляют Главное следственное управление СБУ и Офис Генерального прокурора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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