Судьи Конституционного Суда Украины приняли участие в дискуссиях о конституционной демократии, правах человека и послевоенном восстановлении Украины

Судьи обсудили конституционную демократию и права человека на международной конференции.

Фото: КСУ

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Состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Конституционная демократия и права человека в условиях современных вызовов и послевоенного восстановления», организованная ко Дню Конституции Украины Конституционным Судом Украины при содействии Программы поддержки ОБСЕ для Украины в сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного Суда Украины.

Судьи, представители органов государственной власти, научного сообщества, ведущие юристы, преподаватели, соискатели высшего юридического образования обсудили вызовы, стоящие перед конституционной демократией, правовой системой и гарантиями прав человека в условиях вооруженной агрессии, а также в процессе послевоенного восстановления государства и его европейской интеграции.

К обсуждениям присоединились и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Олег Первомайский, Сергей Ризнык, Галина Юровская, которые представили свое видение по обеспечению устойчивости конституционного строя, защиты прав человека и правовой стабильности в условиях этих вызовов.

Во время официального открытия конференции и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин подчеркнул актуальность тематики конференции, состоявшейся накануне 29-й годовщины принятия Конституции Украины.

В своем выступлении он отметил, что государственный строй и права человека должны быть защищены даже в условиях войны и чрезвычайных вызовов. Конституционный Суд Украины, в сложных условиях военного положения, продолжает выполнять свою ключевую функцию - гарантировать верховенство Конституции, защиту прав и свобод человека и стабильность конституционного строя.

Отдельное внимание исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины сосредоточил на вопросах пересмотра положений Основного Закона, подчеркнув, что эти процессы должны происходить системно, в тесной взаимосвязи с евроинтеграционными приоритетами государства.

По его словам, международный опыт свидетельствует о разных подходах к обновлению конституций, в частности: первый подход, распространенный в ряде европейских государств, предусматривает внесение частичных изменений, направленных на уточнение баланса ветвей власти и усиление институционной независимости; второй - это комплексный подход, где во время процесса интеграции в Европейский Союз был введен отдельный раздел Конституции, регламентирующий роль и полномочия государства в европейской системе.

Александр Петришин акцентировал, что независимо от выбранной модели, эффективное усовершенствование Основного Закона должно базироваться на консолидации всех ветвей власти. «Конституционная устойчивость Украины зависит от нашей способности действовать слаженно для построения правового демократического государства и дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество», - подчеркнул он.

В ходе панельной дискуссии «Конституционная устойчивость в экстремальных условиях» судья Конституционного Суда Украины Сергей Резник очертил ключевые аспекты механизма отсрочки Конституционным Судом Украины утраты силы актом (его отдельными предписаниями), признанным неконституционным, как одного из инструментов обеспечения конституционной устойчивости в условиях войны.

Сергей Ризнык во время доклада обратил внимание участников конференции на динамику использования этого механизма в деятельности Суда в течение конца 2016 - 2025 годов.

Так, судья сообщил, что до полномасштабного вторжения Суд применял механизм отсрочки утраты силы актом практически в каждом седьмом решении о неконституционности, в то время как в период действия режима военного положения - более чем в половине решений о неконституционности актов (их отдельных предписаний).

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