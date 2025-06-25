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Потерпевший должен доказать связь между ДТП и лечением для получения страхового возмещения — постановление КУС ВС

13:54, 25 июня 2025
Для получения страхового возмещения потерпевшее лицо должно предоставить не только платежные документы, подтверждающие покупку лекарственных средств или другие расходы, но и документы, подтверждающие необходимость их приобретения.
Потерпевший должен доказать связь между ДТП и лечением для получения страхового возмещения — постановление КУС ВС
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Для получения страхового возмещения по результатам рассмотрения уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения потерпевший должен доказать наличие причинно-следственной связи между ДТП и своим лечением. Такое решение принял КУС ВС по делу от 28 мая 2025 года № 201/8212/18 (производство № 51-678км25).

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили по ч. 1 ст. 286 УК Украины водителя, который, управляя технически исправным автомобилем, совершил наезд на ограждение, в результате чего его пассажирка (потерпевшая) получила телесные повреждения средней тяжести. Местный суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал с гражданского ответчика — Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в ее пользу 72 119,72 грн в качестве возмещения расходов на лечение. В кассационной жалобе представитель МТСБУ утверждает, что потерпевшая не предоставила ни одного подтверждающего документа о прохождении ею лечения, а из представленных чеков невозможно установить связь между понесенными расходами и ДТП.

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций в части взыскания с МТСБУ в пользу потерпевшей расходов на лечение и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства. В обоснование такого решения Верховный Суд указал, что в п. 24.1 ст. 24 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» предусмотрено, что в связи с лечением потерпевшего возмещаются обоснованные расходы, связанные с доставкой, размещением, содержанием, диагностикой, лечением, протезированием и реабилитацией потерпевшего в учреждениях здравоохранения, медицинским уходом, лечением в домашних условиях и приобретением лекарственных средств. Следовательно, для получения страхового возмещения потерпевшее лицо должно предоставить не только платежные документы, подтверждающие покупку лекарственных средств или других расходов, но и документы, подтверждающие необходимость их приобретения (выписка из истории болезни, рецепты на лекарства и т. п.), то есть доказать наличие причинно-следственной связи между ДТП и лечением.

Вместо этого местный суд обосновал свое решение лишь тем, что понесенные потерпевшей расходы подтверждаются квитанциями об оплате лечения, медицинской картой стационарного больного, а также другими доказательствами причиненного вреда. Однако такое обобщенное указание суда без приведения доказательств, подтверждающих расходы в конкретно определенных размерах, не может считаться достаточным для установления размера материального ущерба, подлежащего взысканию с гражданского ответчика МТСБУ в счет возмещения расходов, понесенных на лечение потерпевшей в результате ДТП.

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