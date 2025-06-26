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Киев призывает владельцев подземных паркингов открывать их для горожан как укрытие

07:18, 26 июня 2025
Владельцев частных подземных паркингов призывают подавать заявки на включение этих помещений в фонд защитных сооружений.
Киев призывает владельцев подземных паркингов открывать их для горожан как укрытие
Фото: tvoemisto
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Киевская городская государственная администрация продолжает работу над увеличением количества защитных сооружений в столице. Департамент муниципальной безопасности обратился к владельцам частных подземных паркингов и других помещений, пригодных для использования в качестве укрытия, с призывом подавать заявки на включение их в фонд защитных сооружений. Об этом сообщили в КГГА.

По его словам, согласно Кодексу гражданской защиты Украины, подземные паркинги, как и переходы или углубленные станции метро, относятся к сооружениям двойного назначения. Сейчас в Киеве зарегистрирована 461 подземная стоянка, большинство из которых уже проверено и внесено в карту укрытий города. "В условиях массированных вражеских атак должны использовать все сооружения и помещения, которые могут служить укрытиями. Владельцу или балансодержателю необходимо подать заявку в районную в городе Киеве государственную администрацию. Затем специалисты проверяют техническое состояние помещений, уровень безопасности и обустройства, после чего принимает решение", - отметил директор департамента Роман Ткачук.

Для включения паркинга в фонд защитных сооружений владелец или балансодержатель должен подать заявку в районную администрацию. После этого специалисты проверяют техническое состояние, уровень безопасности и обустройство помещения, а затем принимают решение о его использовании в качестве укрытия.

Ткачук подчеркнул, что без согласия владельца город не может самостоятельно добавить частный паркинг в перечень защитных сооружений. Если стоянка не внесена в официальный список, владелец не обязан предоставлять доступ к ней во время тревог. Зато официально зарегистрированные укрытия, обозначенные на городской карте, должны быть доступны для всех, и отказ в предоставлении защиты является нарушением.

КГГА призывает владельцев сотрудничать, чтобы обеспечить безопасность киевлян в условиях военного времени.

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Киев укрытие

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