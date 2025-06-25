В МОН заработали информационные линии для помощи абитуриентам и их родителям

Министерство образования запускает информационные линии для абитуриентов, где они смогут получить ответы на актуальные вопросы по поступлению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины сообщает о запуске специальных информационных линий, которые помогут абитуриентам и их родителям сориентироваться во вступительной кампании 2025 года.

На этих линиях можно получить ответы на самые актуальные вопросы поступления в учреждения профессионального высшего и высшего образования. Также можно сообщить о возможных нарушениях законодательства в сфере образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.