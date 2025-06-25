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В МОН заработали информационные линии для помощи абитуриентам и их родителям

13:36, 25 июня 2025
Министерство образования запускает информационные линии для абитуриентов, где они смогут получить ответы на актуальные вопросы по поступлению.
В МОН заработали информационные линии для помощи абитуриентам и их родителям
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Министерство образования и науки Украины сообщает о запуске специальных информационных линий, которые помогут абитуриентам и их родителям сориентироваться во вступительной кампании 2025 года.

На этих линиях можно получить ответы на самые актуальные вопросы поступления в учреждения профессионального высшего и высшего образования. Также можно сообщить о возможных нарушениях законодательства в сфере образования.

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