В МОН заработали информационные линии для помощи абитуриентам и их родителям

Министерство образования и науки Украины сообщает о запуске специальных информационных линий, которые помогут абитуриентам и их родителям сориентироваться во вступительной кампании 2025 года.
На этих линиях можно получить ответы на самые актуальные вопросы поступления в учреждения профессионального высшего и высшего образования. Также можно сообщить о возможных нарушениях законодательства в сфере образования.
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