Компенсации за командировку в выходной день: что предусмотрено законодательством

Если работник отбывает в командировку в выходной день, то ему по возвращении из командировки в установленном порядке предоставляется другой день отдыха.

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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области рассказывает, какие компенсации предусмотрены работнику, который был направлен в командировку или вернулся из командировки в выходной день.

Вопросы, связанные со служебными командировками, регулируются ст. 121 КЗоТ. Во исполнение этой нормы Министерство финансов Украины издало приказ от 13.03.1998 №59, которым утверждена Инструкция о служебных командировках в пределах Украины и за границу.

Пунктами 10 и 11 раздела «Общие положения» указанной Инструкции предусмотрено, что если работник отбывает в командировку в выходной день, то ему по возвращении из командировки в установленном порядке предоставляется другой день отдыха.

Если же командировочный приказ предусматривает возвращение работника из командировки в выходной день, то ему может предоставляться другой день отдыха в соответствии с законодательством в сфере регулирования трудовых отношений.

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