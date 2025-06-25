Компенсації за відрядження у вихідний день: що передбачено законодавством

Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області розповідає, які компенсації передбачені працівнику, який був направлений у відрядження або повернувся з відрядження у вихідний день.

Питання, пов’язані зі службовими відрядженнями, регулюються ст. 121 КЗпП. На виконання цієї норми Міністерство фінансів України видало наказ від 13.03.1998 №59, яким затверджено Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон.

Пунктами 10 та 11 розділу «Загальні положення» вказаної Інструкції передбачено, що в тому разі, якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

Якщо ж наказ про відрядження передбачає повернення працівника з відрядження у вихідний день, то йому може надаватися інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин.

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