У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про звільнення від низки податків підприємств-резидентів Defence City до 2036 року

У Верховній Раді зареєстрували анонсовані раніше законопроекти про Defence City. Йдеться про спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу. Законопроект, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, розроблявся спільно з Міноборони.
Відповідні законопроекти 13414 та 13415 щодо компенсації інвестицій через податки передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів.
Зокрема, створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України, захист інформації про виробників зброї, а також податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.
Також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах.
Підприємства з Переліку Defence City також отримають:
Також раніше анонсували відповідні законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу, а також зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.