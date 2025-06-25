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У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про звільнення від низки податків підприємств-резидентів Defence City до 2036 року

13:21, 25 червня 2025
Реєстр таких підприємств, яких звільнять від низки податків до 2036 року, буде вести Міністерство оборони
У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про звільнення від низки податків підприємств-резидентів Defence City до 2036 року
Фото: rada.gov.ua
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У Верховній Раді зареєстрували анонсовані раніше законопроекти про Defence City. Йдеться про спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу. Законопроект, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, розроблявся спільно з Міноборони.

Відповідні законопроекти 13414 та 13415 щодо компенсації інвестицій через податки передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів.

Зокрема, створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України, захист інформації про виробників зброї, а також податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах.

Підприємства з Переліку Defence City також отримають:

  • спрощення митних процедур;
  • спрощений експортний контроль для військових технологій;
  • додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу;
  • підтримку в релокації підприємств;
  • можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Також раніше анонсували відповідні законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу, а також зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Давид Арахамія

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У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про звільнення від низки податків підприємств-резидентів Defence City до 2036 року

Реєстр таких підприємств, яких звільнять від низки податків до 2036 року, буде вести Міністерство оборони

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