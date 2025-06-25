У Києві відправили за ґрати кермувальницю Tesla, яка вчинила смертельне ДТП

Кермувальницю Tesla засудили до 7 років в’язниці за скоєння ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві суд оголосив обвинувальний вирок 41-річній жінці у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох її пасажирів. Її засудили до 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.

Як повідомила Київська міська прокуратура, аварія сталася вночі 28 грудня 2024 року. Встановлено, що водійка автомобіля Tesla Model 3, рухаючись по вул. Василя Липківського, повертала ліворуч, але не впоралась з керуванням автомобілем. Машину винесло на тротуар, де вона зіткнулася з парканом та перекинулася.

Внаслідок зіткнення 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Проведена експертиза зафіксувала у кермувальниці автомобіля 3,16 проміле алкоголю.

«У суді обвинувачена визнала свою вину та частково відшкодувала родинам постраждалих завдану шкоду. Наразі жінка перебуває під вартою», - додали у прокуратурі.

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