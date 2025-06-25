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В Киеве отправили за решетку водителя Tesla, которая совершила смертельное ДТП

23:54, 25 июня 2025
Водителя Tesla приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве отправили за решетку водителя Tesla, которая совершила смертельное ДТП
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве суд огласил обвинительный приговор 41-летней женщине за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели двух ее пассажиров. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, авария произошла ночью 28 декабря 2024 года. Установлено, что водитель автомобиля Tesla Model 3, двигаясь по ул. Василия Липковского, поворачивала налево, но не справилась с управлением. Машину вынесло на тротуар, где она столкнулась с забором и перевернулась.

В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Проведенная экспертиза зафиксировала у водителя автомобиля 3,16 промилле алкоголя.

«В суде обвиняемая признала свою вину и частично возместила семьям потерпевших причиненный ущерб. В настоящее время женщина находится под стражей», — добавили в прокуратуре.

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суд ДТП Киев

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