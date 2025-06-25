Мужчина отказался проходить ВЛК, поскольку хочет оформить уход за больной матерью и восстанавливать страну — что решил суд

Мужчину доставили в ТЦК для уточнения учетных данных и прохождения ВЛК, но он отказался.

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Машевский районный суд Полтавской области рассмотрел дело мужчины, которого привезли в ТЦК для уточнения личных данных, однако он отказался проходить военно-врачебную комиссию.

Согласно материалам дела № 948/460/25, уроженец села Машевка Полтавской области, который имеет среднее специальное образование, состоит в браке, воспитывает несовершеннолетнего сына и ранее не имел судимостей, военнообязан.

16 марта в селе Рассошенцы его остановили сотрудники ТЦК совместно с полицией для проверки документов. Поскольку документов при нем не оказалось, мужчину доставили в центр комплектования.

Он рассказал, что планирует оформить опеку над тяжелобольной матерью и способствовать восстановлению страны.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 337 УК Украины «уклонение от военного учета или учебного (специального) сбора» и назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

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