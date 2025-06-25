В Запорожском окружном административном суде по случаю дней административной юстиции провели ряд мероприятий

Отмечание 20-й годовщины со дня принятия КАСУ Запорожский ОАС начал с проведения брейн-ринга на правовую тематику среди работников аппарата суда.

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В Запорожском окружном административном суде начались дни административной юстиции. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В этом году дни административной юстиции были посвящены 20-й годовщине со дня принятия Кодекса административного судопроизводства Украины. Так, Законом Украины № 2747-IV от 6 июля 2005 года Верховной Радой Украины был принят Кодекс административного судопроизводства Украины, который стал правовой гарантией защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина в Украине, а также правовой основой создания и начала деятельности административных судов в Украине. Эту знаменательную дату суд решил отметить нетривиально и креативно, в частности, ряд мероприятий было решено начать с проведения брейн-ринга на правовую тематику среди работников аппарата суда.

Несмотря на напряженность в работе, участники команд ответственно подошли к участию в брейн-ринге. Заблаговременно были подготовлены декорации, девизы и названия команд. В итоге 23.06.2025 участники команд «Железом и огнем» и «Веселые ЗОАСики» встретились в ожесточенной интеллектуальной борьбе для определения победителя.

Брейн-ринг начался с вступительного слова председателя суда Олега Прудивуса. Он напомнил, что принятие Кодекса административного судопроизводства Украины является огромным достижением для украинского общества. Именно Кодекс административного судопроизводства Украины стал толчком к началу деятельности административных судов и к развитию системы административной юстиции. И самое главное — стал тем инструментом, который способствует защите прав, свобод и интересов человека и гражданина в нашем государстве.

Вдохновленные речью главы суда, участники команд продемонстрировали свои знания права, осведомленность и эрудированность в различных сферах жизни, отвечая на общие правовые вопросы. Для капитанов команд был проведен отдельный конкурс, где они проявили свои логические способности. Приятным сюрпризом для всех присутствующих стала музыкальная минутка, призванная восстановить атмосферу творчества и вдохновения, во время которой свои способности игры на аккордеоне продемонстрировал сын помощницы судьи — Никита Глазков.

Интеллектуальная борьба оказалась жаркой и непредсказуемой, несмотря на юмор и позитивный настрой в зале. Однако всегда есть победители и проигравшие, и потому первое место по совокупности баллов заняла команда «Железом и огнем», но удовольствие от игры получили как участники команд, так и их болельщики — а это почти все сотрудники суда.

Фото: adm.zp.court.gov.ua

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