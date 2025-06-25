Практика судов
  1. В Украине

В Запорожском окружном административном суде по случаю дней административной юстиции провели ряд мероприятий

13:08, 25 июня 2025
Отмечание 20-й годовщины со дня принятия КАСУ Запорожский ОАС начал с проведения брейн-ринга на правовую тематику среди работников аппарата суда.
В Запорожском окружном административном суде по случаю дней административной юстиции провели ряд мероприятий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожском окружном административном суде начались дни административной юстиции. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В этом году дни административной юстиции были посвящены 20-й годовщине со дня принятия Кодекса административного судопроизводства Украины. Так, Законом Украины № 2747-IV от 6 июля 2005 года Верховной Радой Украины был принят Кодекс административного судопроизводства Украины, который стал правовой гарантией защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина в Украине, а также правовой основой создания и начала деятельности административных судов в Украине. Эту знаменательную дату суд решил отметить нетривиально и креативно, в частности, ряд мероприятий было решено начать с проведения брейн-ринга на правовую тематику среди работников аппарата суда.

Несмотря на напряженность в работе, участники команд ответственно подошли к участию в брейн-ринге. Заблаговременно были подготовлены декорации, девизы и названия команд. В итоге 23.06.2025 участники команд «Железом и огнем» и «Веселые ЗОАСики» встретились в ожесточенной интеллектуальной борьбе для определения победителя.

Брейн-ринг начался с вступительного слова председателя суда Олега Прудивуса. Он напомнил, что принятие Кодекса административного судопроизводства Украины является огромным достижением для украинского общества. Именно Кодекс административного судопроизводства Украины стал толчком к началу деятельности административных судов и к развитию системы административной юстиции. И самое главное — стал тем инструментом, который способствует защите прав, свобод и интересов человека и гражданина в нашем государстве.

Вдохновленные речью главы суда, участники команд продемонстрировали свои знания права, осведомленность и эрудированность в различных сферах жизни, отвечая на общие правовые вопросы. Для капитанов команд был проведен отдельный конкурс, где они проявили свои логические способности. Приятным сюрпризом для всех присутствующих стала музыкальная минутка, призванная восстановить атмосферу творчества и вдохновения, во время которой свои способности игры на аккордеоне продемонстрировал сын помощницы судьи — Никита Глазков.

Интеллектуальная борьба оказалась жаркой и непредсказуемой, несмотря на юмор и позитивный настрой в зале. Однако всегда есть победители и проигравшие, и потому первое место по совокупности баллов заняла команда «Железом и огнем», но удовольствие от игры получили как участники команд, так и их болельщики — а это почти все сотрудники суда.

Фото: adm.zp.court.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об освобождении предприятий-резидентов Defence City от ряда налогов до 2036 года

Реестр таких предприятий, которые будут освобождены от ряда налогов до 2036 года, будет вести Министерство обороны.

Директор НАБУ Семен Кривонос инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики сотрудника НАБУ

Изменения будут внесены с целью четкого регулирования ответственности за действия, затрудняющие или блокирующие внутренние проверки.

Изменение правовой позиции ВС относительно полномочий прокурора не является основанием для возобновления такому истцу срока обращения в суд – Верховный Суд

Прокурор ссылался на изменение правоприменительной практики Верховного Суда в 2022–2023 годах как на причину пропуска срока, однако суды признали эти доводы недостаточными для возобновления срока обращения.

Депутаты предлагают исключить норму о недопустимости прекращения полномочий Кабмина в период действия военного положения

Ранее возник определенный правовой спор относительно того, запрещает ли в настоящее время закон о правовом режиме военного положения уйти в отставку Денису Шмыгалю.

Закрыть невозможно отказать: как неодновременное подписание и согласование постановления о приостановлении досудебного расследования повлияют на возможность его закрытия

Сторона защиты считает, что согласование прокурором постановления о приостановлении досудебного расследования позже, чем его вынес детектив, привело к истечению срока досудебного расследования, что является основанием для закрытия уголовного производства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео