Саммит НАТО проходит в «опасный момент» для наших граждан, — Марк Рютте

Марк Рютте отметил, что наступательная группа противников стремится разделить страны и бросить вызов.

Фото: reuters.com

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит НАТО проходит в «опасный момент» для наших граждан, пишет The Guardian.

«Мы встречаемся в опасный момент для наших одного миллиарда граждан.

Война России против Украины продолжается. Наступательная группа противников стремится разделить нас и бросить нам вызов. Война на Ближнем Востоке. Терроризм остается постоянной угрозой, а новые технологии приносят возможности, но также и множество серьезных вызовов безопасности.

Перед лицом всего этого мы стоим вместе, объединенные в НАТО — самой мощной оборонной альянсе в истории мира», - сказал он.

Также Рютте добавил, что история показала, что сотрудничество Северной Америки и Европы — это выигрышная комбинация.

«Наши противники это знают», - подчеркнул он.

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