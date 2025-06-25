Саммит НАТО проходит в «опасный момент» для наших граждан, — Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит НАТО проходит в «опасный момент» для наших граждан, пишет The Guardian.
«Мы встречаемся в опасный момент для наших одного миллиарда граждан.
Война России против Украины продолжается. Наступательная группа противников стремится разделить нас и бросить нам вызов. Война на Ближнем Востоке. Терроризм остается постоянной угрозой, а новые технологии приносят возможности, но также и множество серьезных вызовов безопасности.
Перед лицом всего этого мы стоим вместе, объединенные в НАТО — самой мощной оборонной альянсе в истории мира», - сказал он.
Также Рютте добавил, что история показала, что сотрудничество Северной Америки и Европы — это выигрышная комбинация.
«Наши противники это знают», - подчеркнул он.
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