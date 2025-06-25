Саміт НАТО проходить у «небезпечний момент» для наших громадян, — Марк Рютте

Марк Рютте зазначив, що наступальне угруповання противників прагне роз’єднати країни і кинути виклик.

Фото: reuters.com

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт НАТО проходить у «небезпечний момент» для наших громадян, пише The Guardian.

«Ми зустрічаємось у небезпечний момент для наших одного мільярда громадян.

Війна Росії проти України триває. Наступальне угруповання противників прагне роз’єднати нас і кинути нам виклик. Війна на Близькому Сході. Тероризм залишається постійною загрозою, а нові технології приносять можливості, але також і чимало серйозних викликів безпеці.

Перед усім цим ми стоїмо разом, об’єднані в НАТО — найпотужнішому оборонному альянсі в історії світу», — сказав він.

Також Рютте додав, що історія показала: співпраця Північної Америки та Європи — це виграшна комбінація.

«Наші противники це знають», — підкреслив він.

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