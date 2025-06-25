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Дональд Трамп пообіцяв, що США будуть з союзниками по НАТО «до кінця»

12:31, 25 червня 2025
Дональд Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.
Дональд Трамп пообіцяв, що США будуть з союзниками по НАТО «до кінця»
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими принципу колективної оборони в Північноатлантичному альянсі, пише The Guardian.

На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: «Ми з ними до кінця».

Також Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

«Я просив їх підняти ставку до 5% протягом кількох років, і вони підняли її до 5%, це великий порівняно з 2%. І багато хто навіть не платив 2%, так що я думаю, що це буде дуже великою новиною», - сказав він.

Трамп підкреслив, що «з 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі США».

«Тож річ не в тому, що американські платники податків платять більше; річ у тім, що європейці та канадці платять більше», - заявив Трамп.

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США НАТО

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