Зміни будуть внесені з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

Фото: Василь Артюшенко

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Директор НАБУ Семен Кривонос ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ. Про це повідомили у НАБУ, коментуючи ухвалення рішення про звільнення детектива Головного підрозділу детективів за результатами дисциплінарного провадження

«За результатами дисциплінарного провадження Директор НАБУ ухвалив рішення звільнити детектива Головного підрозділу детективів, стосовно якого надійшли скарги щодо неетичної поведінки, зокрема відносин зі свідком у кримінальному провадженні.

Встановлено, що працівник порушив вимоги частини першої статті 9 та частини першої статті 80 КПК, ч. 1 статті 7 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, а також принципи етичної поведінки, визначені Кодексом професійної етики працівника НАБУ та посадовою інструкцією. Його дії суперечили вимогам доброчесності, неупередженості та професійної поведінки, що унеможливило подальше проходження служби в Бюро.

Під час провадження зафіксовано надання суперечливих пояснень, відсутність належної співпраці з дисциплінарною комісією, спроби приховати порушення, а також безпідставне присвоєння грифу секретності власним поясненням. Це створило ризик для роботи дисциплінарної комісії, зокрема через обмеження доступу до матеріалів для одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ», зазначили у НАБУ.

У зв’язку з цим Директор НАБУ ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

«Усі працівники НАБУ зобов’язані дотримуватись встановлених етичних і професійних стандартів», підсумували у НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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