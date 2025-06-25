Изменения будут внесены с целью четкого регулирования ответственности за действия, затрудняющие или блокирующие внутренние проверки.

Фото: Василий Артюшенко

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Директор НАБУ Семен Кривонос инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики сотрудника НАБУ. Об этом сообщили в НАБУ, комментируя принятие решения об увольнении детектива Главного подразделения детективов по результатам дисциплинарного производства.

«По результатам дисциплинарного производства Директор НАБУ принял решение уволить детектива Главного подразделения детективов, в отношении которого поступили жалобы о неэтичном поведении, в частности, отношениях со свидетелем в уголовном производстве.

Установлено, что сотрудник нарушил требования части первой статьи 9 и части первой статьи 80 УПК, ч. 1 статьи 7 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины, а также принципы этического поведения, определенные Кодексом профессиональной этики сотрудника НАБУ и должностной инструкцией. Его действия противоречили требованиям добропорядочности, беспристрастности и профессионального поведения, что сделало невозможным дальнейшее прохождение службы в Бюро.

В ходе производства зафиксированы противоречивые объяснения, отсутствие надлежащего сотрудничества с дисциплинарной комиссией, попытки скрыть нарушения, а также безосновательное присвоение грифа секретности собственным объяснениям. Это создало риск для работы дисциплинарной комиссии, в частности, из-за ограничения доступа к материалам для одного из членов Совета общественного контроля при НАБУ», — отметили в НАБУ.

В связи с этим Директор НАБУ инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики сотрудника НАБУ с целью четкого регулирования ответственности за действия, затрудняющие или блокирующие внутренние проверки.

Автор: Наталя Мамченко

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