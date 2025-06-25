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Систематически садился за руль, несмотря на запрет — суд привлек водителя к уголовной ответственности

21:07, 25 июня 2025
Мужчина систематически садился за руль, невзирая на несколько судебных решений о лишении его водительских прав.
Систематически садился за руль, несмотря на запрет — суд привлек водителя к уголовной ответственности
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Новоушицкий районный суд Хмельницкой области оштрафовал 35-летнего жителя Каменец-Подольского района за умышленное невыполнение постановления суда, которое вступило в законную силу. Мужчина систематически садился за руль, несмотря на несколько судебных решений о лишении его водительских прав. На этот раз суд назначил ему штраф в размере 8670 гривен уже в рамках уголовного производства.

В поле зрения правоохранителей водитель попадал неодноратно:

- В 2023 году полицейские остановили его автомобиль в Каменец-Подольском районе и после теста на трезвость составили в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 130 КУоАП. 6 сентября 2023 года суд признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовал на 17000 грн и лишил права управления транспортными средствами на 1 год.

- Менее чем через год патрульные снова остановили автомобиль под его управлением за нарушение правил дорожного движения. Заподозрив, что водитель находится в состоянии опьянения, предложили пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. Постановлением от 21 июня 2024 года суд признал его виновным по ч. 2 ст. 130 КУоАП и наложил штраф в размере 34 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

- 4 августа 2024 года, несмотря на судебные решения о лишении права управления, мужчина сел за руль. Полиция остановила автомобиль недалеко от его дома. За повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишённым такого права, суд оштрафовал его на 40 800 гривен и снова лишил права управления транспортными средствами — на этот раз на 5 лет.

Поскольку он игнорировал судебные решения, исполнение которых обязательно на всей территории Украины, орган досудебного расследования квалифицировал его действия по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины — умышленное невыполнение постановления суда, которое вступило в законную силу.

Во время судебного разбирательства этого дела обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся. Суд учёл это как обстоятельство, смягчающее наказание. Также принял во внимание его положительные характеристики, досудебный отчёт о возможности исправления без изоляции от общества, а также то, что он содержит малолетнего сына.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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