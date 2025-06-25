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Систематично сідав за кермо, попри заборону — суд притягнув водія до кримінальної відповідальності

21:07, 25 червня 2025
Чоловік систематично сідав за кермо, попри кілька судових рішень про позбавлення його водійських прав.
Систематично сідав за кермо, попри заборону — суд притягнув водія до кримінальної відповідальності
ілюстративне фото
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Новоушицький районний суд Хмельницької області оштрафував 35-річного жителя Кам’янець-Подільського району за умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили. Чоловік систематично сідав за кермо, попри кілька судових рішень про позбавлення його водійських прав. Цього разу суд призначив йому 8670 гривень штрафу уже в межах кримінального провадження. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

У поле зору правоохоронців водій потрапляв неодноразово:

- У 2023 році поліцейські зупинили його автомобіль у Кам’янець-Подільському районі та після тесту на тверезість склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП. 6 вересня 2023 року суд визнав його винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, оштрафував на 17000 грн й позбавив права керування транспортними засобами на 1 рік.

- Менш ніж за рік патрульні знову зупинили автомобіль під його керуванням через порушення правил дорожнього руху. Запідозривши, що водій перебуває у стані сп’яніння, запропонували пройти медичне освідування, але той відмовився. Постановою від 21 червня 2024 року суд визнав його винним за ч. 2 ст. 130 КУпАП і наклав штраф у розмірі 34 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

- 4 серпня 2024 року, попри судові рішення про позбавлення права керування, чоловік сів за кермо. Поліція зупинила автомобіль неподалік від його помешкання. За повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права, суд оштрафував його на 40 800 гривень та знову позбавив права керування транспортними засобами – цього разу на 5 років.

Оскільки він ігнорував судові рішення, виконання яких є обов’язковими на усій території України, орган досудового розслідування кваліфікував його дії за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України – умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили.

Під час судового розгляду цієї справи обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся. Суд врахував це як обставину, що пом’якшує покарання. Також взяв до уваги його позитивні характеристики, досудову доповідь про можливість виправлення без ізоляції від суспільства, те, що має на утриманні малолітнього сина.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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