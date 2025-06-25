Удар США по Ірану поклав край війні — Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що удари США відкинули назад іранську ядерну програму.

Фото: france24.com

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що удар США по Ірану поклав край війні в регіоні, передає Sky News.

На його думку, удари відкинули назад іранську ядерну програму.

«Я думаю, на десятиліття. Я не думаю, що вони коли-небудь зроблять це знову», — заявив Трамп.

При цьому він вважає, що Іран матиме якісь ракети та системи оборони.

«Я думаю, їм досить. Вони щойно пройшли через пекло. Останнє, чого вони хочуть, — це збагачувати. Коли дивишся на такий об’єкт, його дуже важко відновити», — сказав він і додав, що «цей удар поклав край війні».

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