Сили США розбомбили ядерні об'єкти Ірану

США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану — Трамп підтвердив атаку.

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Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атакк на три ядерні об'єкти в Ірані, зокрема, на Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social в суботу.

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп вказав: «Всі літаки благополучно летять додому» і привітав «наших великих американських воїнів».

Він закінчив свій пост словами: «Настав час для миру».

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