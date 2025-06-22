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Силы США разбомбили ядерные объекты Ирана

07:58, 22 июня 2025
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп подтвердил атаку.
Силы США разбомбили ядерные объекты Ирана
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Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, в частности, на Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social в субботу.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп указал: «Все самолеты благополучно возвращаются домой» и поздравил «наших великих американских воинов».

Он завершил свой пост словами: «Настало время для мира».

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США Дональд Трамп Иран Израиль

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