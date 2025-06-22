Силы США разбомбили ядерные объекты Ирана

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп подтвердил атаку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, в частности, на Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social в субботу.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп указал: «Все самолеты благополучно возвращаются домой» и поздравил «наших великих американских воинов».

Он завершил свой пост словами: «Настало время для мира».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.