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Кто имеет право на досрочную пенсию: разъяснение от юристов

07:54, 23 июня 2025
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста.
Кто имеет право на досрочную пенсию: разъяснение от юристов
Источник фото: Depositphotos
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Некоторые категории украинцев имеют право выйти на пенсию по возрасту досрочно. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту:

Женщины с 50 лет (если есть стаж от 15 лет):

  • если родили и воспитали 5+ детей до 6 лет
  • или являются мамами детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей (без установленной инвалидности).

Мужчины с 55 лет (если есть стаж от 20 лет):

  • если воспитали 5+ детей до 6 лет или воспитывали ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием (с согласия матери).

Лица с инвалидностью по зрению I группы и с инвалидностью с детства I группы:

  • мужчины: с 50 лет (стаж от 15 лет)
  • женщины: с 40 лет (стаж от 10 лет).

Лица с низкорослостью (из-за гипофизарного нанизма или других нарушений развития):

  • мужчины: с 45 лет (стаж от 20 лет)
  • женщины: с 40 лет (стаж от 15 лет).

Другие категории, определенные Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Куда и с какими документами обращаться:

Необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Заявление рассматривается в течение 10 дней.

Какие документы необходимы:

  • карточка плательщика налогов
  • документы о стаже
  • сведения о месте проживания
  • медицинские документы (МСЭК, справки о заболеваниях)

С какими документами обращаться в Пенсионный фонд:

  • документы о рождении ребенка, воспитании его до 6 лет, о признании ребенка заявителя лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью
  • заявление матери о согласии на назначение пенсии отцу или документы, подтверждающие ее отсутствие (для отца, который воспитал 5 и более детей или ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка до 6 лет)
  • другие документы.

Полный перечень документов определен Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Что делать, если отказали в назначении пенсии

Можно обжаловать:

  • в орган Пенсионного фонда высшего уровня
  • в суд.

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