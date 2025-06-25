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Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд

11:55, 25 червня 2025
Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.
Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд
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Керівник Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області в інтересах держави у серпні 2023 року звернувся до суду з позовом до Державної комісії по запасах корисних копалин та Державної служби геології та надр про визнання протиправними та скасування протоколу Державної комісії по запасах корисних копалин від 2018 року та спеціального дозволу на користування надрами, виданого у 2019 році Товариству з обмеженою відповідальністю.

Житомирський окружний адміністративний суд ухвалою від 5 серпня 2024 року, залишеною без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 29 жовтня 2024 року, залишив позовну заяву без розгляду у зв’язку з пропуском тримісячного строку для звернення до суду, встановленого статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.

Верховний Суд постановою від 18 березня 2025 року залишив без змін ухвалу суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, зазначивши, що строк звернення до суду є обов’язковим до дотримання всіма суб’єктами, незалежно від їх процесуального статусу, і є елементом правової визначеності.

Суд касаційної інстанції зазначив, що поважними причинами для поновлення строку можуть вважатися лише об’єктивно непереборні обставини, які унеможливили своєчасне звернення до суду, а зміна правозастосовної практики не може виправдовувати затримку в реалізації права на судовий захист відповідно до правової позиції, висловленої Верховним Судом у постанові від 13 лютого 2025 року у справі № 240/24582/23.

Верховний Суд наголосив на тому, що строки звернення до суду забезпечують правову визначеність, гарантують рівність сторін та не можуть бути поновлені за відсутності об’єктивних, виняткових обставин, які унеможливлювали своєчасне подання позову.

Поновлення строку у випадку зміни правових підходів Верховного Суду до правозастосування щодо повноважень прокурора на звернення до суду без спеціальних положень закону створило б необґрунтовані привілеї для держави, що суперечить принципу правової визначеності, підриває довіру до судової системи та негативно впливає на інвестиційну привабливість держави, оскільки юридична непередбачуваність судових рішень зменшує економічну стабільність і прогнозованість ведення бізнесу.

Постанова Верховного Суду від 18 березня 2025 року у справі № 240/22181/23 (адміністративне провадження № К/990/46485/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд

Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.

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