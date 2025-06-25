Хороший хлопець, я зустрінусь сьогодні з ним — Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Зеленським на саміті НАТО

Зеленський і Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО 25 червня.

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У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

«Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну», — сказав Дональд Трамп у коментарі журналістам.

Зустріч має відбутися після пленарного засідання лідерів НАТО.

Нагадаємо, у нідерладському місті Гаага проходить саміт Північноатлантичного альянсу.

Раніше Трамп заявив, що він, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Зеленським на саміті НАТО.

Також перед цим Зеленський повідомляв про плани зустрітися з Дональдом Трампом.

«Я планую. Чесно кажучи, я не знаю, що буде. Над цим працюють наші команди. Так, є плани зустрітися», — казав Зеленський.

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