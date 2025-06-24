Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО

Я, ймовірно, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО, - Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що він, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО. Про це повідомляє Clash Report.

Раніше ми писали, що Зеленський повідомив про плани зустрітися з Дональдом Трампом під час саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня 2025 року.

«Я планую. Чесно кажучи, я не знаю, що буде. Над цим працюють наші команди. Так, є плани зустрітися», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання про можливу зустріч із Трампом.

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