Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским на саммите НАТО

Я, вероятно, встречусь с Зеленским на саммите НАТО, – Дональд Трамп.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Об этом сообщает Clash Report.

Ранее мы писали, что Зеленский сообщил о планах встретиться с Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который состоится 24-25 июня 2025 года.

«Я планирую. Честно говоря, я не знаю, что будет. Над этим работают наши команды. Да, есть планы встретиться», - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.